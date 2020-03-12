12.03.2020, 14:56
Фонд интеграции отменяет проведение ярмарки эстонского языка ”KU-КУ”
Фонд интеграции сообщил, что отменяет проведение ярмарки эстонского языка.
Фонд интеграции сообщил, что отменяет проведение ярмарки эстонского языка.
Фонд интеграции отменяет проведение ярмарки эстонского языка ”KU-КУ” в соответствии с рекомендациями правительства перенести проведение публичных мероприятий с числом участников более 100 человек.
Проведение ярмарки ”KU-КУ” было запланировано на 14 марта в Кохтла-Ярве и на 28 марта в Таллинне.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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