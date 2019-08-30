30.08.2019, 12:51

Фонд интеграции объявил конкурс на присуждение премий за содействие интеграции в 2018-2019 годах


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Eesti keele maja avamine
Eesti keele maja avamineFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 30 августа, Фонд интеграции объявил конкурс на присуждение премий за содействие интеграции в области СМИ и развития в 2018-2019 годах. Срок подачи ходатайств — 30 сентября этого года. В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Эстонии частные и юридические лица, которые за последний год осуществили проекты, направленные на поддержку сотрудничества людей с разным родным языком.

”Премированием проектов в области СМИ и развития мы хотим поддержать интеграционную деятельность и ее устойчивое развитие в целом, а также обратить внимание на новые подходы к организации совместной деятельности среди людей разных национальностей и с разным родным языком”, — сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. ”Помимо традиционных категорий в этом году мы хотим также отметить интеграционные проекты, инициированные частным сектором”, — добавила Кристина Пиргоп.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии за интеграционную деятельность в области СМИ и развития присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

1) ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств;

2) налаживание контактов между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком;

3) формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов, радиопередач или статей;

4) осуществление интеграционных проектов в частном секторе.

На конкурс можно представить проекты, осуществленные с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство на домашней странице Фонда интеграции. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой ”Kandideerimine — 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiad”. Срок подачи ходатайств — 23:59 30 сентября 2019 года. С руководством по заполнению ходатайства можно ознакомиться на домашней странице Фонда интеграции.

Премии за интеграционные проекты будут вручены на праздничном мероприятии, которое состоится 13 декабря. Имена лауреатов премии будут опубликованы и на домашней странице Фонда интеграции.

Фонд интеграции присуждает премии за развитие в области интеграции с 1999 года, а премии за деятельность в сфере СМИ — с 2009 года. Фонд премий за интеграционные проекты 2018-2019 годов финансируется Министерством культуры.

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