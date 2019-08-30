Фонд интеграции объявил конкурс на присуждение премий за содействие интеграции в 2018-2019 годах

”Премированием проектов в области СМИ и развития мы хотим поддержать интеграционную деятельность и ее устойчивое развитие в целом, а также обратить внимание на новые подходы к организации совместной деятельности среди людей разных национальностей и с разным родным языком”, — сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. ”Помимо традиционных категорий в этом году мы хотим также отметить интеграционные проекты, инициированные частным сектором”, — добавила Кристина Пиргоп.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии за интеграционную деятельность в области СМИ и развития присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

1) ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств;

2) налаживание контактов между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком;

3) формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов, радиопередач или статей;

4) осуществление интеграционных проектов в частном секторе.

На конкурс можно представить проекты, осуществленные с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.