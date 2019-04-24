24.04.2019, 19:30

Фонд интеграции ищет партнеров для семейного обучения детей и молодежи


rus.delfi.ee
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Фонд интеграции ищет партнеров для семейного обучения детей и молодежи
фото иллюстративноеIntegratsiooni Sihtasutus

С 24 апреля по 25 мая некоммерческие объединения могут ходатайствовать о получении из Фонда интеграции субсидии на сумму от 15 000 до 50 000 евро на то, чтобы этим летом дети и молодые люди, для которых эстонский язык не является родным, могли изучать эстонский язык в эстонских семьях.

Зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, готовые этим летом обеспечить детям и молодым людям в возрасте от 7 до 19 лет, для которых эстонский язык не является родным, возможность изучения эстонского языка в эстонских семьях на протяжении 10-12 дней, могут ходатайствовать в Фонде интеграции о выделении соответствующего денежного пособия.

”Разговорный эстонский язык и повседневные эстонские обычаи станут понятны, если изо дня в день проводить время с эстонцами. Вот почему уже 20 лет с помощью некоммерческих организаций мы предоставляем детям и молодежи возможность провести несколько летних недель вместе: знакомиться с историей, участвовать в культурных мероприятиях, заниматься спортом и так далее. Общаясь на эстонском языке”, — пояснила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции Яна Тонди.

Фонд поддерживает обучение эстонскому языку и культуре в семьях, а также лагерях с 1998 года. На сегодняшний день в обучении приняли участие около 20 000 детей и молодых людей из разных уголков Эстонии.

”Мы надеемся, что этим летом эстонские семьи примут более 200 детей и молодых людей. С этой целью мы хотим сначала найти некоммерческие организации, которые при финансовой поддержке нашего фонда обеспечат молодежи и семьям возможности для совместного времяпровождения. Затем мы сообщим о возможностях, которые откроются этим летом”, — сказала Яна Тонди.

Некоммерческие организации могут подать ходатайство на получение субсидии в размере от 15 000 до 50 000 евро в период с 24 апреля по 25 мая 2019 года. ”Подробную информацию можно найти на домашней странице Фонда www.integratsioon.ee/konkursid, а также получить ее на инфоднях, которые пройдут 10 и 14 мая”, — уточнила руководитель сферы языкового и культурного погружения Фонда интеграции.

Семейное обучение детей и молодежи финансируется Министерством культуры.

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