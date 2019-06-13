Фонд интеграции ищет партнеров для разработки новых учебных материалов по эстонскому языку

Одной из задач, решение которой входит в компетенцию Фонда интеграции, является разработка методик и материалов, предназначенных для изучения эстонского языка.

”Консультанты Дома эстонского языка все чаще констатируют желание самостоятельно изучать эстонский язык. Чтобы поддержать самостоятельную учебу, мы разработали методику языковых кафе, обучили консультантов и составили руководство. Хотелось бы, чтобы на основе этого документа появился общедоступный и удобный сборник заданий, — пояснила старший консультант Фонда интеграции Кятлин Кыверик, которая координирует проведение конкурса. — К нему хотелось бы добавить блокнот-календарь и настольную игру, которые служили бы отличной поддержкой в самостоятельной учебе, а также хорошим подспорьем для обучения на курсах или в языковых кафе”.

Блокнот-календарь будет ориентирован на изучающих язык и поддерживать процесс изучения языка. Настольная игра будет поддерживать изучающих эстонский язык в игровой и развлекательной форме, а также помогать выявлять, что препятствует и способствует его усвоению. Сборник заданий языкового кафе будет адресован организаторам и консультантам языковых кафе.

”Мы хотим найти партнера, который поможет нам найти и реализовать креативные решения для всех трех учебных материалов. Мы ждем предложений в рамках соответствующего конкурса, который продлится до 1 июля”, — подчеркнула Кятлин Кыверик.

С условиями конкурса, проводимого Фондом интеграции, можно ознакомиться здесь.