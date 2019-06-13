13.06.2019, 19:50

Фонд интеграции ищет партнеров для разработки новых учебных материалов по эстонскому языку


rus.delfi.ee
EST
Фонд интеграции ищет партнеров для разработки новых учебных материалов по эстонскому языку
MISA

Фонд интеграции ждет до 1 июля 2019 года предложений по разработке блокнот-календаря, настольной игры и сборника заданий, которые поддержат самостоятельное изучение эстонского языка.

Одной из задач, решение которой входит в компетенцию Фонда интеграции, является разработка методик и материалов, предназначенных для изучения эстонского языка.

”Консультанты Дома эстонского языка все чаще констатируют желание самостоятельно изучать эстонский язык. Чтобы поддержать самостоятельную учебу, мы разработали методику языковых кафе, обучили консультантов и составили руководство. Хотелось бы, чтобы на основе этого документа появился общедоступный и удобный сборник заданий, — пояснила старший консультант Фонда интеграции Кятлин Кыверик, которая координирует проведение конкурса. — К нему хотелось бы добавить блокнот-календарь и настольную игру, которые служили бы отличной поддержкой в самостоятельной учебе, а также хорошим подспорьем для обучения на курсах или в языковых кафе”.

Блокнот-календарь будет ориентирован на изучающих язык и поддерживать процесс изучения языка. Настольная игра будет поддерживать изучающих эстонский язык в игровой и развлекательной форме, а также помогать выявлять, что препятствует и способствует его усвоению. Сборник заданий языкового кафе будет адресован организаторам и консультантам языковых кафе.

”Мы хотим найти партнера, который поможет нам найти и реализовать креативные решения для всех трех учебных материалов. Мы ждем предложений в рамках соответствующего конкурса, который продлится до 1 июля”, — подчеркнула Кятлин Кыверик.

С условиями конкурса, проводимого Фондом интеграции, можно ознакомиться здесь.

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