Фонд интеграции ищет партнеров для организации обучения эстонскому языку в семьях

Цель поддержки организации обучения эстонскому языку в семьях состоит в том, чтобы создать для детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет, не владеющих эстонским языком как родным, возможность повседневного общения с эстоноязычными сверстниками, а также повысить уровень их активности в обществе.

”Поскольку интерес к изучению эстонского языка и культуры в семьях высок, то в этом году мы планируем обеспечить эту возможность не менее чем 200 детям и подросткам, не владеющим эстонским языком как родным”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Бюджет конкурса заявок составляет 100 000 евро. Минимальная сумма поддержки — 15 000 евро, а максимальная — 50 000 евро в расчете на одну заявку.

”Чтобы спланировать изучение эстонского языка и культуры в семьях, важно продумать, как максимально вовлечь детей и молодежь в занятия семьи, помочь им наладить контакты как с детьми, растущими в семье, так и с другими эстоноязычными сверстниками, познакомить их с разными местами в Эстонии и обеспечить больше возможностей для практики эстонского языка”, — отметила Яна Тонди. ”В качестве семей, принимающих детей и молодежь, подойдут семьи, которые готовы летом принять хотя бы одного ребенка или подростка на срок 10–14 дней и помочь ему с изучением и практикой эстонского языка. Рекомендуем всем, кто подает заявки, подумать о сотрудничестве со школами, которые могут стать хорошими партнерами как для семей, принимающих детей, так и для потенциальных участников семейного обучения”, — добавила она.

В минувшем году при поддержке Фонда интеграции в изучении эстонского языка и культуры в семьях приняло участие 106 детей и подростков из разных школ по всей Эстонии: 87 детей были из Нарвы, 14 — из Таллинна, 2 — из Силламяэ, 1 — из Йыхви и 1- из Кохтла-Ярве. Обучение проводилось в Вырумаа и Тарту. Детей и молодежь принимало 18 семей.

Детям, принявшим участие в семейном обучении, были организованы поездки на природу и экскурсии в разные музеи Вырумаа и Тартумаа, а также совместное посещение различных публичных мероприятий.

О поддержке на организацию обучения эстонскому языку в семьях можно ходатайствовать при помощи инфосистемы Министерства культуры по адресу https://toetused.kul.ee/et/login. Тур подачи заявок финансирует Министерство культуры.

Информационный день тура подачи заявок пройдет 21 января в 13 часов на платформе Zoom. На инфодень можно зарегистрироваться здесь.

Тур подачи заявок на организацию обучения эстонскому языку в семьях проводится на основании постановления министра культуры № 11 от 3 апреля 2019 г. ”Условия и порядок спонсирования партнеров-организаторов семейного обучения”.