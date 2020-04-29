29.04.2020, 10:43

Фонд интеграции ищет партнера для организации летних лагерей языкового погружения для взрослых

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Teherani kohvikud on nagu meil baarid. Vaieldakse ja flirditakse.
Teherani kohvikud on nagu meil baarid. Vaieldakse ja flirditakse.Foto: Joonatan Allandi

Фонд интеграции объявил тендер с целью поиска партнера для организации лагерей языкового погружения для изучающих эстонский язык взрослых из Ида-Вирумаа и Харьюмаа, а также членов их семей. Лагеря будут организованы в период с конца лета до осени после отмены ограничений на передвижение и собрания.

”В лагерях по изучению эстонского языка и культуры мы хотим предложить взрослым учащимся и членам их семей языковую практику в среде, а также помочь преодолеть страх общения на эстонском. Благодаря лагерям у людей появится возможность изучать язык, познакомиться с Эстонией и ее культурой за пределами места повседневного проживания и работы, а также принять участие в различных мероприятиях. Поскольку лагеря будут находиться в местах, где основным языком общения для большинства населения является эстонский, это поможет наладить связь между общинами, живущими в Эстонии, и позволит им лучше узнать друг друга”, — сказала руководитель нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.

Лагеря языкового погружения предназначены для изучающих эстонский язык взрослых, а также членов их семей, которые ежедневно находятся вне эстонской языковой среды и поэтому не имеют возможности языковой практики, а также для иммигрантов новой волны или репатриантов, которым необходим язык для адаптации в культурном пространстве. Всего будет организовано три смены. Две из которых предполагают участие 50 взрослых, в каждой смене до 25 человек. Третья смена будет организована для семей, и в ней примет участие 46 человек.

”В прошлом году в качестве пилотного проекта мы организовали два языковых лагеря на Сааремаа, в котором приняли участие 50 нарвитян. Участники лагеря каждый день общались на эстонском с местными жителями в магазинах и кафе. Помимо этого, для них была организована культурная программа и мастер-классы, знакомящие с традициями жителей острова. Каждый вечер участники лагеря обсуждали в языковом кафе прошедшее за день и обменивались впечатлениями. Поскольку лагерь помог участникам преодолеть языковой барьер и страх общения на эстонском, то мы решили продолжить этот проект и в этом году”, — добавила Анна Фарафонова.

Мероприятия лагерей языкового погружения должны проводиться предпочтительно в радиусе 50 км от места нахождения лагеря. Для этого организатор должен использовать возможности, предлагаемые в регионе, например, туристические хутора и объекты, гостевые центры, музеи, природные центры и походные тропы. Лагеря должны находиться в сельской местности или в малых городах Эстонии за пределами крупных городов и регионов Ида-Вирумаа или Харьюмаа.

У организатора языковых лагерей должен быть опыт организации лагерей в течение последних пяти лет и опыт обучения эстонскому языку взрослых на протяжении не менее одного календарного года. Для организации семейных лагерей требуется также опыт организации молодежного и детского досуга. Команда, организующая языковые лагеря, должна включать в себя руководителя проекта, учителей и помощников учителей.

Тендерные предложения на организацию языковых лагерей можно подать в Фонд интеграции не позднее 12:00 18 мая 2020 года.

Условия тендера доступны в регистре электронных государственных закупок по адресу.

Лагеря языкового погружения финансирует Министерство культуры.

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