11.09.2019, 19:54

Фонд интеграции ищет идеи для новых проектов

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keeleeksam
keeleeksamFoto: Rene Suurkaev

В пятницу, 13 сентября, на организуемом Фондом интеграции семинаре представители музеев, учреждений постановочного искусства и обществ культуры национальных меньшинств будут обсуждать возможности сотрудничества и разрабатывать идеи совместных проектов. На осуществление лучших идей Фонд интеграции выделит в общем 9000 евро.

«Целью встречи является способствовать налаживанию более тесных контактов между действующими на разных языках учреждениями культуры и обществами национальных меньшинств, а также помочь им разработать конкретные идеи совместных проектов», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

«Для того, чтобы идеи не остались только на бумаге, мы создали специальный фонд, благодаря средствам которого сможем помочь воплощению их в жизнь уже в этом году», – добавила Кристина Пиргоп.

В результате работы в группах участники семинара разработают идеи возможного сотрудничества, из которых будет отобрано три лучших идеи. На их осуществление Фонд интеграции выделит из специального фонда 9000 евро.

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