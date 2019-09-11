Фонд интеграции ищет идеи для новых проектов. Участвуйте!
В пятницу, 13 сентября, на организуемом Фондом интеграции семинаре представители музеев, учреждений постановочного искусства и обществ культуры национальных меньшинств будут обсуждать возможности сотрудничества и разрабатывать идеи совместных проектов. На осуществление лучших идей Фонд интеграции выделит в общем 9000 евро.
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