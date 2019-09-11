Фонд интеграции ищет идеи для новых проектов. Участвуйте!

«Целью встречи является способствовать налаживанию более тесных контактов между действующими на разных языках учреждениями культуры и обществами национальных меньшинств, а также помочь им разработать конкретные идеи совместных проектов», – сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

«Для того, чтобы идеи не остались только на бумаге, мы создали специальный фонд, благодаря средствам которого сможем помочь воплощению их в жизнь уже в этом году», – добавила Кристина Пиргоп.

В результате работы в группах участники семинара разработают идеи возможного сотрудничества, из которых будет отобрано три лучших идеи. На их осуществление Фонд интеграции выделит из специального фонда 9000 евро.