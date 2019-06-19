Флирт с зелеными окончен: Рейди теэ будет шире, чем хотят активисты

На сегодняшней утренней встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт разъяснил представителям зеленого движения и активистам общественного объединения ”В защиту морского города” необходимость изменений в проекте строительства улицы Рейди, передает Раэпресс.

”Наша задача — изначально во время строительства новой дороги избежать возникновения эффекта бутылочного горлышка, — сказал Михаил Кылварт. — Изменения в проекте улицы Рейди — не принципиальные, а технические. Речь не идет об изменениях по всей протяженности улицы, а о коррекции проекта на трех прилежащих перекрестках”.

Мэр обратил внимание на то, что изменения основываются на результатах научного анализа специалистов Таллиннского технического университета. Согласно их выводам, изначальный проект, с более широкими перекрестками, имел значительно более высокую пропускную способность.

Согласно результатам анализа, в часы пик нагрузка на зауженные перекрестки возрастала бы на 20-30%. ”Я не вижу в этом ничего экологичного. Скорее, общий интерес состоит в том, чтобы прибывающий в порт транспорт смог без помех и быстро покинуть эту зону”, — сказал Кылварт.