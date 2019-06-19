Флирт с зелеными окончен: Рейди теэ будет шире, чем хотят активисты
В среду на заседании Таллиннская мэрия решила: в районе "Русалки" Рейди теэ будет построена той ширины, что была одобрена в 2017 году.
В среду на заседании Таллиннская мэрия решила: в районе "Русалки" Рейди теэ будет построена той ширины, что была одобрена в 2017 году.
На сегодняшней утренней встрече мэр Таллинна Михаил Кылварт разъяснил представителям зеленого движения и активистам общественного объединения ”В защиту морского города” необходимость изменений в проекте строительства улицы Рейди, передает Раэпресс.
”Наша задача — изначально во время строительства новой дороги избежать возникновения эффекта бутылочного горлышка, — сказал Михаил Кылварт. — Изменения в проекте улицы Рейди — не принципиальные, а технические. Речь не идет об изменениях по всей протяженности улицы, а о коррекции проекта на трех прилежащих перекрестках”.
Мэр обратил внимание на то, что изменения основываются на результатах научного анализа специалистов Таллиннского технического университета. Согласно их выводам, изначальный проект, с более широкими перекрестками, имел значительно более высокую пропускную способность.
Согласно результатам анализа, в часы пик нагрузка на зауженные перекрестки возрастала бы на 20-30%. ”Я не вижу в этом ничего экологичного. Скорее, общий интерес состоит в том, чтобы прибывающий в порт транспорт смог без помех и быстро покинуть эту зону”, — сказал Кылварт.
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