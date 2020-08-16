Фитнес-тренер: спа-отдых с ребенком требует грамотного планирования

”В этом году идея отдохнуть в нашей стране пришла сама собой. Отправляться в поисках тепла куда-то дальше не хотелось”, — Эгле пояснила, почему этим летом они решили отправиться открывать именно прекрасные уголки Эстонии. В семье Наби растут двое детей: 9-летняя Рената и 3-летний Хенри. ”Разница в возрасте между детьми такова, что мы всегда должны учитывать, являются ли мероприятия или места, которые мы посещаем, достаточно захватывающими и интересными для обоих. Иногда сделать это проще, а иногда — довольно сложно”, — пояснила Эгле.

Вот шесть советов Эгле Эллер-Наби о путешествиях по Эстонии с детьми: