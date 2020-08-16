Фитнес-тренер: спа-отдых с ребенком требует грамотного планирования

Фитнес-тренер Эгле Эллер-Наби всегда любила проводить летний отпуск в Эстонии, причем особенно ее семье близок их второй дом на Хийумаа. Если обычно они ищут возможности время от времени путешествовать по миру, то в этом году семья Наби будет проводить время в Эстонии. Но что же нужно учитывать, собираясь с детьми в продолжительную автомобильную поездку и на отдых в спа? Эгле советует, как сделать такой отдых максимально безболезненным и комфортным.
”В этом году идея отдохнуть в нашей стране пришла сама собой. Отправляться в поисках тепла куда-то дальше не хотелось”, — Эгле пояснила, почему этим летом они решили отправиться открывать именно прекрасные уголки Эстонии. В семье Наби растут двое детей: 9-летняя Рената и 3-летний Хенри. ”Разница в возрасте между детьми такова, что мы всегда должны учитывать, являются ли мероприятия или места, которые мы посещаем, достаточно захватывающими и интересными для обоих. Иногда сделать это проще, а иногда — довольно сложно”, — пояснила Эгле.
Вот шесть советов Эгле Эллер-Наби о путешествиях по Эстонии с детьми:
Постарайтесь совместить поездку на машине со временем сна ребенка. ”Мы всегда стараемся подгонять поездку на машине ко времени сна младшего ребенка. Так проще ему самому и всем остальным в автомобиле, — пояснила Эгле, добавив, что, если после пробуждения сразу приходится долго сидеть в машине, это может оказаться для ребенка сложной задачей. — Хорошо с утра заняться спортом во дворе, дети могут подвигаться и немного устать — тогда они лучше и спокойнее сидят в машине”.
Возьмите в машину развлечения. По словам Эгле Эллер-Наби у них в машине обычно есть книги и игрушки, чтобы младший ребенок нашел, чем заняться. Старшая уже может самостоятельно придумывать себе дела, например, читает, или просто спокойно сидит.
Планируйте остановки для отдыха. Каждая мама знает, что в путешествии с детьми могут случаться неожиданные вещи. Бывают еще поездки, где каждые пять минут вас спрашивают, а не приехали ли мы еще. ”В длительных поездках мы стараемся спланировать по дороге перерыв на кофе или перекус, и тогда детям снова становится интересно”, — сказала Эгле.
Ничто не определено, пока вы не достигните места назначения. В путешествиях с детьми всегда может случиться так, что кто-то заболеет незадолго до поездки или во время отпуска, или произойдет нечто, что потребует от вас вернуться домой раньше, чем планировалось. Чтобы избежать непредвиденных затрат, Эгле рекомендует использовать решения бронирования, предусматривающие возможность бесплатной отмены в максимально долгий срок, или оформить страхование путешествия, покрывающее расходы в связи с прерванной или отмененной из-за непредвиденной ситуации поездкой. ”В этом году, когда по Эстонии путешествуют значительно чаще, мы считаем очень важным решение страхования путешествий внутри страны, которое предлагает компания ERGO. Таким образом, мы можем планировать отпуск с гораздо более спокойным сердцем, не опасаясь, что будем лишены платы за бронирование, если что-то пойдет не так”, — пояснила Наби.
Учитывайте интересы всех членов семьи. По словам фитнес-тренера, для их семьи важно иметь возможность проводить время на природе или на лесной тропе недалеко от места отдыха. Наби считает, что в Эстонии есть много прекрасных мест, которые стоит для себя открыть. Семья обожает места с особенной природой. ”Если есть план поехать куда-нибудь, где, например, нечего делать с младшим ребенком — что, впрочем, случается довольно редко — мы делим семью на две части. Одни отправляются в одно место, другие — в другое”.
Спа-отдых идеально подойдет для семей с детьми разного возраста. ”Мы всей семьей большие поклонники спа. Мы часто отдыхаем в местах, где поблизости есть спа или водный центр”, — отметила Эгле Эллер-Наби. По словам женщины, в Эстонии очень много превосходных спа, где в бассейнах и игровых комнатах найдут занятия по душе дети любого возраста. ”Например, недавно мы с семьей посетили Grand Rose Spa на Сааремаа — пока дети проводили время в игровой комнате, мы с мужем смогли спокойно выпить кофе”, — Эгле рассказала, как в семейной поездке всегда можно найти момент для себя.
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