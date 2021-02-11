Фишер о необходимости новых ограничений: эпидемия слишком масштабная, чтобы можно было спокойно наблюдать со стороны

”В последние три недели такого не происходило. Ситуация далека от удовлетворительной”, — сказала член научного совета Криста Фишер в специальной передаче Delfi.

Если говорить о заболеваемости за 14 дней, то самый высокий показатель сейчас в Ида-Вирумаа (около 800), далее следует Пярнумаа (около 700) и Харьюмаа (550-600). ”Опасение вызывают большие уезды. Из более мелких, как видим, высока заболеваемость в Ярвамаа и Выруммаа”, — сказала специалист.

В последние недели заболеваемость увеличилась среди школьников, особенно в возрастной категории 15-19 и 10-14. Фишер отмечает, что через детей болезнь настигает и их близких, поэтому в дальнейшем показатели могут вырасти еще.

Комментируя недавнее ослабление ограничений, Фишер сказала, что это сложный вопрос. ”Очень трудно объяснить людям, что идти в ресторан — это не очень хорошая идея, в то время как сами рестораны открыты и ждут гостей”, — отметила она.

”Мне кажется, что ограничения — это палка о двух концах. С одной стороны людям трудно, но в то же время это (ограничения) дают чувство уверенности”, — сказала Фишер. Она считает, что правительство должно решить, какова цена ограничений и какова цена эпидемии. ”Не только в деньгах, но и в человеческих жизнях и здоровье людей”, — отметила она.

Нужны ли дополнительные ограничения? ”Кажется, что распространение заболевания стало слишком масштабным, чтобы можно было спокойно наблюдать со стороны”, — ответила эксперт. Она отметила, что сейчас имеются разные сценария развития ситуации, и нужно быть готовыми в том числе к тому, что все может пойти не так хорошо, как хотелось бы.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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