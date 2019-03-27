Фирма старейшины Мустамяэ и новоиспеченного члена Рийгикогу неоднократно выигрывала городские тендеры

Стоимость договора без налога с оборота составила 200 000 евро.

Такие же тендеры OÜ Olemar выигрывала в 2014 и 2016 годах. Тогда объемы договоров составили 188 000 и 210 000 евро соответственно.



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По мнению Лаатса, никакого конфликта интересов в этом нет. Он отметил, что в 2014 году, когда был выигран первый тендер, он еще не являлся старейшиной района и в горсобрании входил во фракцию соцдемов. На вопрос о том, не связана ли победа в тендере в 2014 году с последующим вступлением в Центристскую партию, Лаатс ответил: ”Это совершенно разные вещи. Что касается политической жизни и бизнеса, то я никак их не перекрещиваю”.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет также не видит в этом проблем. ”Olemar участвовала в государственном тендере, объявленном Кекслиннаской управой, сделала лучшее предложение и выиграла его. Все публично. Мы заключаем договор с тем, кто сделал лучшее предложение. На данный момент я не вижу здесь конфликта интересов, который противоречил бы закону, — отметил Свет.