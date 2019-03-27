27.03.2019, 10:17

Фирма старейшины Мустамяэ и новоиспеченного члена Рийгикогу неоднократно выигрывала городские тендеры

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
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Фирма старейшины Мустамяэ и новоиспеченного члена Рийгикогу неоднократно выигрывала городские тендеры
Foto: Rauno Volmar

Принадлежащая получившему на выборах в Рийгикогу 3200 голосов центристу Лаури Лаатсу фирма OÜ Olemar еще около года назад выиграла тендер на предоставление услуг по уборке городских зданий в районе Кесклинн, пишет Eesti Päevaleht.

Стоимость договора без налога с оборота составила 200 000 евро.
Такие же тендеры OÜ Olemar выигрывала в 2014 и 2016 годах. Тогда объемы договоров составили 188 000 и 210 000 евро соответственно.

Graafika: Ivar Kuldver

По мнению Лаатса, никакого конфликта интересов в этом нет. Он отметил, что в 2014 году, когда был выигран первый тендер, он еще не являлся старейшиной района и в горсобрании входил во фракцию соцдемов. На вопрос о том, не связана ли победа в тендере в 2014 году с последующим вступлением в Центристскую партию, Лаатс ответил: ”Это совершенно разные вещи. Что касается политической жизни и бизнеса, то я никак их не перекрещиваю”.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет также не видит в этом проблем. ”Olemar участвовала в государственном тендере, объявленном Кекслиннаской управой, сделала лучшее предложение и выиграла его. Все публично. Мы заключаем договор с тем, кто сделал лучшее предложение. На данный момент я не вижу здесь конфликта интересов, который противоречил бы закону, — отметил Свет.

По мнению же председателя фракции Партии реформ в городском собрании Кристена Михала, ”руководители районов, члены мэрии и другие ведущие городские чиновники во избежание конфликта интересов должны избегать того, чтобы их фирмы предоставляли в городе или городу услуги в виде, когда должность или влияние даже теоретически могут содействовать ведению своих, а не общественных дел”, — отметил он.

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