Фирма Койта Тооме погрязла в налоговых задолженностях

Если в 2017 году фирма музыканта Койта Тооме заработала почти 50 000 чистой прибыли, то экономический отчет за прошлый год еще не представлен, и предприятие с августа имеет налоговую задолженность перед государством.
Согласно данным коммерческого регистра, у предприяти Койта Тооме KT Music OÜ имеется налоговая задолженность в размере 10 236,25 евро. Долг должен быть погашен к 21.06.2020.
Задолженность составляет налог с оборота в сумме 10 201,25 евро, к которому прибавляется 2980 евро интресса и 5,12 евро социального налога.
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