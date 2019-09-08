Фирма Койта Тооме погрязла в налоговых задолженностях

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Koit Toome Foto: Jaanus Lensment

Если в 2017 году фирма музыканта Койта Тооме заработала почти 50 000 чистой прибыли, то экономический отчет за прошлый год еще не представлен, и предприятие с августа имеет налоговую задолженность перед государством.