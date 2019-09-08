08.09.2019, 13:30

Фирма Койта Тооме погрязла в налоговых задолженностях

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rus.delfi.ee
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Koit Toome.
Koit ToomeFoto: Jaanus Lensment

Если в 2017 году фирма музыканта Койта Тооме заработала почти 50 000 чистой прибыли, то экономический отчет за прошлый год еще не представлен, и предприятие с августа имеет налоговую задолженность перед государством.

Согласно данным коммерческого регистра, у предприяти Койта Тооме KT Music OÜ имеется налоговая задолженность в размере 10 236,25 евро. Долг должен быть погашен к 21.06.2020.

Задолженность составляет налог с оборота в сумме 10 201,25 евро, к которому прибавляется 2980 евро интресса и 5,12 евро социального налога.

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