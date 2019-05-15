Финское судно Roxen с эстонской командой на борту задержано в российских водах Балтики за браконьерство

"Сотрудниками береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области 10 мая 2019 года в ходе проверки иностранного рыболовецкого судна Roxen, находящегося под флагом Финляндии в исключительной экономической зоне Российской Федерации в акватории Балтийского моря, было установлено, что указанное судно осуществляло добычу водных биологических ресурсов с нарушением российского законодательства", — говорится в сообщении.

На борту обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. По предварительной оценке, ущерб превысил 49 млн рублей. По факту нарушений проводится проверка.

Представитель генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Санна Орава сообщила Helsingin Sanomat, что согласно их информации, на судне находится состоящая из граждан Эстонии команда, финнов среди них нет.

Финские дипломаты связались с российским МИД и пограничными властями, а также с владельцем судна. В МИДе надеются, что судебное разбирательство дела пройдет быстро и судно с экипажем и грузом освободят как можно скорее.