Финское издание: в Таллинне у жителя Финляндии ошибочно диагностировали рак. Лаборатория: мы такого диагноза не ставили

В сентябре этого года Марко посетил врача по трудовой гигиене в Terveystalo. Анализы были отправлены в лабораторию Synlab в Таллинне. Полученные результаты существенно отличались от результатов больницы Мейлахти: в крови были обнаружены маркеры лейкемии и количество лейкоцитов по сравнению с прежними анализами выросло. Для окончательного диагноза было решено провести два дополнительных анализа, оба они показали тот же результат. Поскольку анализы брались с интервалом в три недели, то последние сомнения рассеялись. Врач по гигиене труда стал готовить Марко к началу лечения.

Тем временем гематолог пригласил мужчину на ежегодный осмотр. Анализ крови направили в лабораторию Huslab, а через неделю пришли ответы: все предыдущие диагнозы, поставленные Synlab, неверны. В крови Марко по-прежнему наблюдались отклонения от нормы, но на лейкемию ничего не указывало.

Как сообщил медицинский директор Synlab Томми Васкивуо, в Таллинне по данному факту начато внутреннее расследование. Он отметил, что лаборатория следует высоким стандартам качества и использует те же методы и оборудование, что и Huslab.

Как сообщил член правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп после выхода статьи в финской прессе, утверждения о ложном диагнозе не соответствуют действительности. Он отметил, что данный анализ не был направлен на диагностику онкологии и лаборатория SYNLAB не ставила ни одного онкологического диагноза в связи с этим случаем.