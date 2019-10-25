25.10.2019, 19:30

Финское издание: в Таллинне у жителя Финляндии ошибочно диагностировали рак. Лаборатория: мы такого диагноза не ставили

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Финское издание: в Таллинне у жителя Финляндии ошибочно диагностировали рак. Лаборатория: мы такого диагноза не ставили
Foto: Priit Simson

Четыре года назад Марко отправился на прием к гематологу в больницу Мейлахти в Хельсинки в связи с постоянными инфекциями. Врач диагностировал нарушение функционирования лейкоцитов. Рака у мужчины не обнаружили, но решили взять под наблюдение, пишет Ilta-Sanomat.

В сентябре этого года Марко посетил врача по трудовой гигиене в Terveystalo. Анализы были отправлены в лабораторию Synlab в Таллинне. Полученные результаты существенно отличались от результатов больницы Мейлахти: в крови были обнаружены маркеры лейкемии и количество лейкоцитов по сравнению с прежними анализами выросло. Для окончательного диагноза было решено провести два дополнительных анализа, оба они показали тот же результат. Поскольку анализы брались с интервалом в три недели, то последние сомнения рассеялись. Врач по гигиене труда стал готовить Марко к началу лечения.

Тем временем гематолог пригласил мужчину на ежегодный осмотр. Анализ крови направили в лабораторию Huslab, а через неделю пришли ответы: все предыдущие диагнозы, поставленные Synlab, неверны. В крови Марко по-прежнему наблюдались отклонения от нормы, но на лейкемию ничего не указывало.

Как сообщил медицинский директор Synlab Томми Васкивуо, в Таллинне по данному факту начато внутреннее расследование. Он отметил, что лаборатория следует высоким стандартам качества и использует те же методы и оборудование, что и Huslab.

Как сообщил член правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп после выхода статьи в финской прессе, утверждения о ложном диагнозе не соответствуют действительности. Он отметил, что данный анализ не был направлен на диагностику онкологии и лаборатория SYNLAB не ставила ни одного онкологического диагноза в связи с этим случаем.

”По заказу врача пациенту был проведен рутинный анализ крови, в котором у пациента обнаружили неспецифичную находку. В связи с этим врач еще два раза заказал этот анализ. Каждый раз находка была такая же, на основании чего врач решил провести пациенту дальнейшее обследование в Финляндии”, — говорится в его заявлении.

Аамисепп принес извинения за возможные неудобства и добавил, что более подробно комментировать случай не может.

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