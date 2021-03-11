Финское издание опросило жителей Ласнамяэ: один не верит в коронавирус, другой считает вакцину опаснее него

Helsingin Sanomat спросил жителей Ласнамяэ о том, что они думают о локдауне, который вводят в Эстонии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Стресс, который вызывает локдаун, хуже самого вируса", — сказал строитель Алекс.

"Мои родители переболели коронавирусом, и это было как обычная простуда", — сказал Виталий, работающий в сфере логистики.

Обычно оба мужчины ездят работать в Финляндию, где у них кроме работы есть еще друзья и родственники. Теперь же им приходится проводить свое время в Таллинне.

При этом оба мужчины боятся вакцины больше, чем самого вируса. Алекс и вовсе считает, что лучше заработать иммунитет, переболев вирусом, чем вакцинироваться.

Пенсионерка Ольга купила в торговом центре Мустакиви маску, но коронавирус опаснее гриппа не считает: "Я не верю в коронавирус. Каждой год есть какие-то вирусы. Я пользуюсь маской только потому, что закон обязывает".

Другая жительница Ласнамяэ Кристина все же выразила мнение, что правительство опоздало с ограничениями. Коронавирусом уже переболели ее мать, родители подруги, одногруппники ее дочери в детском саду, соседи. Свою четырехлетнюю дочь она держит дома, еду заказывает из магазина через доставку и перестала посещать общественные помещения еще год назад.

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет сказал Helsingin Sanomat, что распространение коронавируса в Ласнамяэ обусловлено плотностью населения и социально-экономическими условиями жизни местных жителей: ласнамяэсцы часто работают в сфере обслуживания и промышленности, где дистанционная работа невозможна.

Зато влияние языкового и культурного пространства на распространение вируса Свет посчитал маловажным: "Русскоязычное население настолько же осведомлено о вирусе, как и эстоноязычное. Разница может быть в умозаключении и в том, меняют ли они свое поведение".

Свет предостерег, что не стоит клеймить определенные регионы страны и русскоязычное население из-за распространения коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!