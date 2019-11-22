22.11.2019, 08:10

Финское издание: Эстония не выдала финскому вузу разрешение на работу в Таллинне. Причина ректора удивила

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Финское издание: Эстония не выдала финскому вузу разрешение на работу в Таллинне. Причина ректора удивила
Vallo Kruuser

Финский Университет прикладных наук Хаага-Хелия ходатайствовал через основанный в Эстонии фонд о получении разрешения на работу в Эстонии, но Министерство образования (после оценки ходатайства Министерством внутренних дел) не удовлетворило его. Причина — приезжающие из-за пределов Европейского союза студенты.

До этого Эстонское агентство по качеству высшего и профессионального образования (Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur — EKKA) рекомендовало выдать Хаага-Хелия разрешение на деятельность в рамках четырех совместных международных проектов на уровне бакалавриата в области медицинского образования, сообщает финское издание Talouselämä.

В проекте, который реализовывался под общим руководством Хаага-Хелия, участвовали вузы Германии, Голландии, США и Эстонии. Язык обучения должен был быть английский, а образование — платным. Максимальное число студентов — 400.

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Для ректора финского университета Теэму Кокко решение эстонских властей стало сюрпризом.

По его словам, эстонское министерство поначалу обещало принять решение летом. Но к осени так ничего и не решилось. 11 ноября представителей финского университета пригласили в министерство и за 10 минут всё объяснили.

"Нам сказали, что поскольку в вуз приезжают студенты со всего мира, то в свете нынешнего политического климата в Эстонии это является проблемой. По крайней мере косвенно мы оказались замешаны в этих эстонских внутриполитических комбинациях", — сказал Кокко.

По словам ректора, организаторы учебного процесса были готовы ко всем другим рискам, но только не политическим. "Политический риск был для нас неожиданным. Это стало для нас сюрпризом", — признался Кокко.

Как сообщил Кокко, в отрицательном решении упомянули также о сомнениях в экономической окупаемости проекта и численности преподавательского состава.

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