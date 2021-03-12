Финский врач-инфекционист: за ситуацией с коронавирусом в Эстонии стоит очень медленное принятие решений

Helsingin Sanomat спросил врача, как так произошло, что ситуация с коронавирусом в Эстонии стала одной из самых худших в Европе после Чехии.

"В ситуации с коронавирусом в Эстонии теперь видно, что в отношении ограничений очень медленно принимались решения. Кроме того, там менталитет и выполнение указаний могут быть другими, чем здесь (в Финляндии — прим. ред.)", — сказал Ярвинен.

Ярвинен отметил, что в Эстонии увеличилось число случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Согласно его оценке, уровень заражения в Эстонии оказал серьезное влияние на ситуацию в округе Хельсинки. Она отразилась, прежде всего, в очагах заражения на строительных объектах и других рабочих местах. в финской столице.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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