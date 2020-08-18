Финский участник Олимпиады-80 в Таллинне рассказал, как эстонцам не давали "сбежать" за рубеж

Расскажите, какие воспоминания оказались самыми яркими? Что вспоминаете до сих пор?

В общем, конечно, это было довольно исключительное событие, в том числе из-за бойкота США и других стран. В Олимпийской деревне было очень много места, у каждого была своя комната, что было не совсем типично для таких мероприятий. Обычно вы останавливаетесь в Олимпийской деревне вместе с остальными спортсменами. Но в нашем случае в Таллинне мы были одни, жили в отеле с хорошим видом на море, так что в этом смысле условия были очень комфортными. Но, разумеется, это была эпоха Советского Союза, некоторые вещи, которые мы увидели, кардинально отличались от того, что мы видим сегодня. Меры безопасности, которые тогда принимались, были по-настоящему суровыми. Я очень хорошо помню, что на самом конце причала стоял автомат, видимо, чтобы в случае чего не дать эстонцам бежать. Для меня как финна Таллинн был чем-то похож на родной город — из-за погодных условий и расположения, в основном. Так что я ощущал себя очень хорошо, с удовольствием вспоминаю проведенную тогда в Таллинне неделю.

Как вы отнеслись к тому, что некоторые ваши соперники не участвовали в Олимпиаде? Означало ли это для вас, что статус мероприятия понизился?

Нет-нет, ничего такого. Если вы посмотрите документацию и сравните эту Олимпиаду с Играми в Монреале в 1976-м, то увидите, что те, кто занял первые пять мест, также участвовали в соревнованиях в Таллинне. Нашими соперниками были ребята из Нидерландов, Дании, Югославии. В общей сложности было 12 очень хороших моряков, так что конкуренция была высокого уровня. Тем не менее, было бы лучше, если бы приехал, например, Крис Ло из Британии. Да и другие спортсмены из США, Германии, Новой Зеландии, Австралии. Таким образом, около пяти сильных конкурентов к нам не присоединились. Но тем не менее, с нами соревновался, например, прекрасный моряк из Испании Луис Доресте, который был очень силен. Мне было несложно настроиться на правильный лад и почувствовать атмосферу соперничества.

Расстроились ли вы, когда стало ясно, что Олимпиада для вас пройдет в Таллинне, а не в Москве?