Финский эксперт объяснил, откуда взялись пробоины в корпусе парома "Эстонии"

По мнению эксперта, дыры в корпусе появились после того, как оторвавшийся носовой визор упал на корпус и пробил его, передает RusERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Теперь же пробоины стали видны, потому что за годы остов корабля немного сдвинулся с места.

Ныне вышедший на пенсию Рахка занимался исследованиями разрушений стальных конструкций более 30 лет. По его словам, у визора есть крючки, которые напоминают консервный нож, и анализ поврежденной поверхности позволяет утверждать, что подобную четырехметровую дыру может сделать только приложенная в такой форме сила.

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