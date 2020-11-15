Финский эксперт объяснил, откуда взялись пробоины в корпусе парома "Эстонии"(3)
Финский эксперт Клаус Рахка, входивший в 90-е годы в состав международной комиссии по расследованию гибели парома "Эстония", считает, что пробоины в корпусе не возникли из-за камня на дне моря или в результате столкновения с подводной лодкой, а что виной всему оторвавшийся носовой визор, чьи крючки напоминают консервный нож.
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