Финский департамент здоровья: мутировавший коронавирус выявлен у человека, прибывшего из Эстонии

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщило, что в Финляндии выявлено еще 29 новых случаев мутировавшего коронавируса вдобавок к предыдущим 20 случаям. Среди инфицированных мутировавшим коронавирусом есть и человек, прибывший в Финляндию из Эстонии.
Среди всех 49 случаев заражения мутировавшим вирусом 47 больны британским штаммом, а двое — выявленным в ЮАР штаммом.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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