11.01.2021, 12:15

Финский департамент здоровья: мутировавший коронавирус выявлен у человека, прибывшего из Эстонии

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Финский департамент здоровья: мутировавший коронавирус выявлен у человека, прибывшего из Эстонии
Foto: JACK TAYLOR, AFP

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) сообщило, что в Финляндии выявлено еще 29 новых случаев мутировавшего коронавируса вдобавок к предыдущим 20 случаям. Среди инфицированных мутировавшим коронавирусом есть и человек, прибывший в Финляндию из Эстонии.

Инфицированные мутировавшим штаммом коронавируса прибыли в Финляндию после 20 декабря из Великобритании, Ганы, Швеции, ЮАР, Боснии и Герцеговины, Дании, Турции и Эстонии.

Среди всех 49 случаев заражения мутировавшим вирусом 47 больны британским штаммом, а двое — выявленным в ЮАР штаммом.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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