Финские политики о ”параноидальной" речи Хельме: ему следовало держать такие идиотские высказывания при себе

Член парламента от ”Истинных финнов” Рийкка Пурра сказала, что не понимает, почему о работе кассиром говорится в негативном ключе. ”У всех политиков и влиятельных людей за спиной мог бы быть опыт простого рабочего. Если его нет, то это подозрительно! Высокая должность, официант, кассир, работник парка развлечений, работник McDonald’s, продавец, няня…”, — перечисляет она.

Бывший ”истинный финн”, а ныне независимый политик Симон Эло также выражает недоумение. ”Поразительное высказывание со стороны эстонского министра внутренних дел в отношении нашего премьер-министра. Я тоже работал, например, продавцом, телефонным консультантом, садовником, работником ресторана и сборщиком пожертвований. Любой честный труд воспитывает характер”, — отметил Эло.

”Мнения могут быть разными, но министр внутренних дел нашей соседней страны мог бы держать подобные идиотские высказывания при себе. Слова о гражданской войне показывают полнейшее непонимание нашей истории и современных политических партий”, — написала депутат от Национальной коалиции Сари Мутлала.

”Какая исключительно неприятная и параноидальная речь от министра нашего братского народа. Большая часть финнов, конечно, таких братьев себе не желают. Чего, однако, желают эстонские правые популисты, так это прихода в Финляндии к власти их братской партии ”Истинные финны””, — сказал председатель парламентской фракции ”Левого союза” Пааво Архинмяки.