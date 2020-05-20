Финские пограничники в Таллиннском порту следят, чтобы эстонцев не развернули на границе. Их советы слушают не все

На прошлой неделе служба погранохраны Финляндии отправила своих сотрудников в Таллинн, когда после более чем месячного перерыва восстановилось паромное сообщение между двумя странами для рабочих и неизбежных поездок, передает Yle Uutiset. Департамент полиции и погранохраны Эстонии также направил своих сотрудников в Финляндию.

В Таллиннском порту финские пограничники перед каждым рейсом в Хельсинки следят за порядком и дают советы по пересечению границы, например, какие документы надо иметь с собой и какие причины считаются неизбежной поездкой.

Тийхонен и Аатсинки не могут никому запретить покидать Эстонию, как и их эстонские коллеги в Финляндии. Однако они могут убедить человека отказаться от поездки, если его документы и причины не отвечают требованиям финской стороны.

"99% следуют нашим советам, но всегда находятся единичные случаи, когда едут попытать счастье. Это те, кого потом на границе посылают обратно. , Большинство из них оказываются на том же корабле, на котором только что прибыли", — говорит Тийхонен.

Финляндии пришлось отправить обратно лишь небольшое количество людей, прибывших из Эстонии, зато Эстония развернула более 50 человек. Тийхорнен считает, что такая разница вызвана тем, что эстонская сторона хорошо оповещает о правилах путешествий.

Финские пограничники продолжат работу в Таллиннском порту как минимум до конца этой недели. Они были закончить раньше, но консультации с их стороны оказались настолько успешными, что их работу было решено продлить.

Тийхонен говорит, что у многих путешественников свои причины и определенные ситуации для необходимости поездки — бэкграунд, гражданство, рабочие отношения, семья — поэтому каждому требуется отдельный поход к консультации.

Однако пограничники подчеркивают, что всю информацию, которой они делятся с пассажирами, можно найти в онлайн на домашних страницах ведомств. Все изменения вносятся туда в реальном времени.

"Поэтому не стоит верить тому, что говорят друзья или пишут на интернет-форумах, а стоит следовать указаниям властей", — подчеркивает Аатсинки.