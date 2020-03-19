Финские эксперты: жесткие меры правительства откладывают пик эпидемии на май

Финское информационное агентство STT приводит прогноз главврача финского Института здоровья и благосостояния Тулья Лейно, согласно которому пик коронавируса в Финляндии придется самое ранее на вторую неделю мая. Тем самым изменен прежний прогноз, по которому пика заболеваемость должна была достигнуть в середине апреля.

Поскольку правительство предприняло множество ограничительных мер, есть надежда затормозить взрывной характер эпидемии. Но в том же время Лейно подчеркивает, что новый прогноз основывается на данных этого четверга, которые не являются окончательными.

Профессор эпидемиологической статистики университета Турку Кари Ауганен в комментарии для телерадиокомпании Yle сказал, что у решения финского правительства две стороны. Если бы заразу не ограничивали и вирус прошел большой волной по стране, то эпидемия длилась бы два-три месяца, больных было бы половина населения, большинство переболели бы в легкой форме. Теперь, когда правительство объявило вирусу войну, то статистические модели окажется меньше, но эпидемия продлится дольше — как минимум на три месяца", — считает Ауранен.

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или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

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вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!