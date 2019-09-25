Финская погранохрана: покой парома "Эстония" могли нарушить. Похоже, это были телевизионщики

"По нашим наблюдениям, там в воде оборудования и ныряльщики. Ныряли", — описал ситуацию помощник командира морской пограничной охраны Западно-финского округа Петтери Партанен.

По снаряжению финские моряки пришли к заключению, что на судне находится съемочная группа. На борту был замечен дистанционно управляемый подводный аппарат.

У Партанена нет точной информации о тех, кто находится на теплоходе.

"По неподтвержденной информации, там есть по меньшей мере граждане Германии и Швеции", — сказал Партанен.

Когда Fritz Reuter прибыл на место крушения "Эстонии", финские пограничники призвали находящихся на судне не погружаться под воду и соблюдать покой затонувшего парома.

Как сказал финский военный, погранохрана следит за деятельностью немецкого судна, а также с помощью вертолета контролирует ситуацию на месте гибели "Эстонии". Рядом находится патрульный корабль.

Партанен отметил также, что у финских пограничников нет полномочий вмешиваться в действия экипажа Fritz Reuter.

Ранее представитель судовладельца Ульрих Рестемейер сообщил изданию, что теплоход арендован одним телеканалом. Это не немецкий канал, но из какой он страны Рестемейер не уточнил. Не назвал он и срок, на который арендовано судно.