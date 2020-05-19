19.05.2020, 11:31

Финская погранохрана: Эстония на прошлой неделе развернула на границе 54 прибывших из Хельсинки, Финляндия — пять прибывших из Таллинна

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Финская погранохрана: Эстония на прошлой неделе развернула на границе 54 прибывших из Хельсинки, Финляндия — пять прибывших из Таллинна
Foto: Andres Putting

Эстонские власти с прошлого четверга по воскресенья отправили с границы обратно 54 прибывших из Финляндии пассажира, потому что они не выполнили установленные условия въезда в страну, сказал представитель финской погранохраны Микко Симола газете Helsingin Sanomat.

С прошлого четверга, 14 мая, финнам разрешено ездить в Эстонию без обязательного 14-дневного карантина, если целью поездки является работа, учеба или другие неизбежные, например семейные, причины.

Конституционное право своих граждан покинуть страну или въехать в страну у финских властей нет возможности ограничить.

Таким образом, если финн хочет на судне отправиться в Таллинн, это сейчас возможно и тогда, когда не уверены, попадут ли на землю на эстонской стороне. Есть угроза, что отправят обратно.

В порту Хельсинки выполнение условий въезда в страну проверяет финская погранохрана, чье внимание направлено на въезжающих в страну. Если финский пассажир с целью увеселительной поездки купил билет на направляющееся в Таллинн судно, финские власти не могут воспрепятствовать ему взойти на судно.

"Если у человека есть билет и он идет, мы в конце концов не можем ему воспрепятствовать. Разумеется, мы не можем гарантировать за власти другой страны, что человек попадет на землю, — сказал помощник начальника морской погранохраны Финского залива Симола. — Как представитель власти, разумеется, надеешься, что все поступают ответственно и соблюдают рекомендации во избежание напрасных поездок".

Количество отправленных в другом направлении, то есть из Финляндии обратно в Эстонию, пока пять: два в четверг и три в воскресенье. Симола считает это заслугой проходящего в Таллинне информирования.

У Финляндии в Таллинне два пограничника, которые информируют пассажиров об условиях въезда в страну в Финляндии. Благодаря их рекомендациям, по словам Симола, десятки эстонцев отказались от планов поездки.

В Хельсинки пограничники спрашивают у желающих въехать в страну причину поездки. При необходимости погранохрана связывается, например, с работодателем. Симола прямо не ответил на вопрос, у всех ли пассажиров, которые не являются гражданами Финляндии, всегда требуют причины одинаково тщательно.

Отправленного обратно из Хельсинки человека направляют на следующее возможное идущее обратно судно.

"Неясные случаи направляют на так называемую проверку второй линии, где человека опрашивают точнее", — сказал Симола.

Курсирующие между Хельсинки и Таллинном Eckerö Line и Tallink сообщили, что на одном рейсе судна в лучшем случае 400-500 пассажиров.

В воскресенье в Хельсинки по морю прибыло в общей сложности 3950 пассажиров и уехало более 2000. Через аэропорт Хельсинки-Вантаа как прибыло, так и уехало примерно 500 человек.

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