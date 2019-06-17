Финская газета: Таллинн может стать порно-Голливудом

В то время, когда Кристофер Нолан намерен увековечить Эстонию в голливудской истории, финская газета Iltalehti представляет своим читателям Таллинн как возможный порно-голливуд, где в одном из особняков Пирита сотня раскрепощенных девушек будет предлагать перед двумя стами камерами миллионам зрителей по всему миру удовольствия определенного рода.
Издание описывает, каким должен стать особняк Rasputin 2, в котором будут проходить съемки.
На трех гектарах планируется построить здание в 5000 квадратных метров, где будут работать 200 камер, ведущих трансляции ”для взрослых” и днем, и ночью. В усадьбе расположатся 50 спален, 35 помещений для ”live-show”, банкетные залы, помещение для сканирования тела и зона релаксации.
Аналогичный особняк в Пирита уже есть, но в новом, который, по всей видимости, откроет свои двери в декабре, будет профессиональная порностудия на более высоком технологическом уровне, которому могут позавидовать некоторые кинематографисты. Здание будет оборудовано спа-салоном площадью 750 квадратных метров, где будет запрещено находиться в одежде.
Газета предполагает, что благодаря новостройке число финских спа-туристов в Эстонию вновь возрастет. И пишет, что без преувеличения открывающееся в конце года заведение можно назвать порно-Голливудом.
Почему именно Таллинн? С одной стороны, это сравнительно дешевый город, принадлежность к Евросоюзу делает более простым ведение делопроизводства, и, в третьих, это удобное место расположения, дающее возможность быстро и недорого приехать сюда как из Хельсинки и других городов Европы, так и из России.
По данным газеты, питание и проживание работниц будет бесплатным, а зарплата для персонала, рабочий график которого будет составлять от пары дней до пары недель, может доходить до 10 000 евро.
После открытия виллы, как утверждается, на экскурсию туда может отправиться любой совершеннолетний. Нужно лишь тщательно следить, чтобы не оказаться случайно на съемочной площадке, работа на которых будет идти 24 часа 7 дней в неделю.
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