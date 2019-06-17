Финская газета: Таллинн может стать порно-Голливудом

Издание описывает, каким должен стать особняк Rasputin 2, в котором будут проходить съемки.

На трех гектарах планируется построить здание в 5000 квадратных метров, где будут работать 200 камер, ведущих трансляции ”для взрослых” и днем, и ночью. В усадьбе расположатся 50 спален, 35 помещений для ”live-show”, банкетные залы, помещение для сканирования тела и зона релаксации.

Аналогичный особняк в Пирита уже есть, но в новом, который, по всей видимости, откроет свои двери в декабре, будет профессиональная порностудия на более высоком технологическом уровне, которому могут позавидовать некоторые кинематографисты. Здание будет оборудовано спа-салоном площадью 750 квадратных метров, где будет запрещено находиться в одежде.

Газета предполагает, что благодаря новостройке число финских спа-туристов в Эстонию вновь возрастет. И пишет, что без преувеличения открывающееся в конце года заведение можно назвать порно-Голливудом.