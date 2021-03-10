Финская газета: коронавирусная катастрофа в Эстонии — последнее предупреждение для Финляндии

Варьюс пишет, что в Эстонии сейчас умерло чуть менее 700 человек с коронавирусом, а в Финляндии — чуть более 700, но в Финляндии и население в пять раз больше.
Еще осенью ситуация в обеих странах была хорошей, но потом цифры стали расти. Скорее всего, причиной стал более агрессивный британский штамм вируса.
По словам Варьюс, новый штамм обманчив, поскольку за год люди привыкли к тому, что безопасно, что нет. Однако новый вирус более заразен, поэтому необходимы и более жесткие меры. ”Самый наглядный пример — это Ирландия, где хорошая ситуация превратилась в ужасную за несколько недель. Теперь то же самое повторяется в Эстонии. И повторится и в Финляндии, если финны не осознают опасность”, — отмечает Варьюс.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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