24.11.2019, 16:30

Финны все чаще привозят рецептурные лекарства из Эстонии

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APTEEK
RavimidFoto: Karin Kaljuläte

Выписанные в Финляндии электронные рецепты действуют в Эстонии уже на протяжении десяти месяцев. Хотя количество назначенных финским врачом и выкупленных в Эстонии препаратов пока не очень большое, многие финские туристы стали во время визита в Таллинн также посещать аптеку.

Уже более 5700 рецептов, выписанных врачом в Финляндии, были выкуплены в эстонских аптеках, пишет Yle.

В Финляндии аптеки ежегодно продают 5-6 млн наименований рецептурных лекарств.

Назначенные врачом в Финляндии препараты можно также купить в Хорватии, однако там спрос на лекарства среди финнов не такой высокий.

Выплачиваемую Ведомством народных пенсий Kela компенсацию стоимости лекарства можно запросить после поездки в Эстонию.

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