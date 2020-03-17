Финляндия закрывает границы

Это означает, что все те, кто ездит из Эстонии на работу в Финляндию, должны будут для себя решить, важнее ли для них на данный момент остаться в Финляндии или вернуться в Эстонию.

Погранслужба Финляндии может только в обоснованных случаях позволить пересечение границы с целью служебной деятельности. Например, чтобы обеспечить движение товаров или оказание жизненно важных услуг.

‼️Следует учитывать, что как въезд в Эстонию из Финляндии (начиная с 17.03), так и въезд в Финляндию из Эстонии (начиная с 19.03) обязывает находиться в карантине в течение 14 дней.