Финляндия высылает в Эстонию подозреваемую в мошенничестве экстрасенса и гадалку

Ранее телепередача ”Radar” на Kanal 2 сообщила, что из-за махинаций Аус двое пожилых людей лишились квартир. Одна из пострадавших — свекровь предполагаемой мошенницы Рутт Аус, которая в результате всей истории была вынуждена переехать в ветхий летний домик.

"Мерике Аус нельзя давать ни пенни. Ни одной копейки вы назад не получите. Она и есть такой человек, который хочет всю жизнь жить на счет других, и хорошо жить”, — сказала тогда в интервью свекровь.

Финская полиция задержала Аус в конце января и через какое-то время отпустила. Аус выстпае против своей высылки на родину, поскольку считает, что в Эстонии ей угрожает опасность. Женщина утверждает, что в 2015 году ее дом пытались поджечь через дымоход. Также ей по почте приходили угрозы убийства. Последние несколько лет Аус проживала в Финляндии.

Мерике Аус (Линамяэ) занималась экстрасенсорикой и гаданием на картах. Преступления, о которых идет речь, были совершены в Эстонии в период с сентября 2013 года по апрель 2015. Речь идет о мошенничестве в крупных размерах, совершенном группой лиц.

С 2009 года Аус состоит в правлении MTÜ Eesti Kristlik Nõustamiskeskus, которое предлагало бесплатные консультации и молитвы людям, испытывающим кризис и находящимся в депрессии. Также женщина была пайщиком нескольких строительных фирм и одним из руководителей MTÜ Global Christian Communities, пропагандировавшей христианские семейные ценности и любовь к ближнему.