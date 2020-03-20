Финляндия решила запретить маятниковую миграцию из Эстонии

Принятое в ночь на пятницу решение кризисной комиссии финского правительства вступит в силу 22 марта в 00:00.

Решение касается всех людей, постоянное место жительства которых зарегистрировано в Эстонии, но рабочее место находится в Финляндии: теперь таким трудовым мигрантам придется выбрать — остаться в Финляндии, чтобы продолжать работу, или вернуться на неопределенное время в Эстонию.

Выехать из Финляндии они смогут беспрепятственно, но при этом нужно учитывать, что с 22 марта жители Эстонии не смогут въехать в Финляндию даже при наличии заключенного с финским работодателем трудового договора.

Граждане Эстонии, постоянное место жительство которых зарегистрировано в Финляндии, по-прежнему смогут въехать в Финляндию и после 22 марта, но после этого им придется провести 14 дней в домашнем карантине.

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