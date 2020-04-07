Финляндия приостанавливает пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией(2)
Пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией приостанавливается в ночь с пятницы на субботу, с 10 на 11 апреля, пишет YLE.
Пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией приостанавливается в ночь с пятницы на субботу, с 10 на 11 апреля, пишет YLE.
Правительство Финляндии утром выступило с соответствующей рекомендацией в адрес судоходных компаний. Ограничение будет действовать до 13 мая.
Движение грузов продолжится в нормальном режиме.
Правительство сообщило о новых ограничения передвижения в связи с эпидемией коронавируса на утренней пресс-конференции.
Контроль на внешних и внутренних границах будет продлен на один месяц, до 13 мая.
Также правительство сообщило о новых правилах пересечения границы на северо-западе. В дальнейшем разрешены будут только самые необходимые рабочие поездки через границу в Швецию и Норвегию. Пересекающие границы должны иметь при себе справку от работодателя.
При этом ужесточаются правила карантина. После пересечения границы между Финляндией и Швецией или Финляндией и Норвегией люди должны будут оставаться в условиях, соответствующих карантину, в течение двух недель.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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