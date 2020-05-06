Финансовая помощь и защитные маски от Эстонии прибыли в Италию и Испанию

Правительство выделило Италии и Испании помощь общей суммой в 200 000 евро на борьбу с коронавирусом. Как подтверждает Красный крест, каждая страна уже получила по 100 000 евро. Также Эстония выделила каждой стране защитные маски и дезинфицирующие средства.

Италия и Испания находятся в первой тройке стран по числу случаев заражения корновирусом и смертность там до сих пор растет.

Помимо Эстонии на просьбу о помощи Италии и Испании откликнулись многие союзники НАТО и государства-члены Европейского союза. Литва также планирует отправить помощь в Испанию: первый самолет отправится из Шауляя 21 апреля. Помощь будет доставлена с помощью испанских военных логистов, участвующих в противовоздушной обороне стран Балтии в Шяуляе. Чехия отправила в Италию и Испанию по 10 000 защитных костюмов. Дания отправила в Италию аппараты для искусственной вентиляции легких и полевой госпиталь. Люксембург пожертвовал Испании 1440 килограммов медицинского защитного материала. Германия отправила в Испанию несколько тонн медицинского оборудования, в том числе 5000 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, Германия доставляла из Италии военными самолетами пациентов в тяжелом состоянии на лечение в Германию. Турция пожертвовала Испании и Италии защитные и дезинфицирующие средства, в том числе 450 000 защитных масок. Польша отправила на помощь Италии 15 врачей, Албания — 30 врачей.

”В нынешнее трудное время мы должны выражать единство с теми странами, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса в Европе. Испания и Италия попросили о помощи у своих союзников. Эстония вместе с другими государствами-членами НАТО приняла решение предоставить им желаемую помощь”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Как Италия, так и Испания неоднократно доказывали свою солидарность и вносили вклад в безопасность альянса и нашего региона, как посредством участия здесь в боевых группах НАТО, противовоздушной обороне стран Балтии, так и деятельности находящегося в Таллинне Центра кибербезопасности. Поэтому вполне естественно, что в трудные для наших стран-союзников времена Эстония их поддерживает”, — сказал премьер-министр. Военнослужащие Италии и Испании постоянно присутствуют в нашем регионе.