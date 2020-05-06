Финансовая помощь и защитные маски от Эстонии прибыли в Италию и Испанию

В середине апреля правительство решило поддержать Испанию и Италию в предотвращении распространения коронавируса через Красный крест. На данный момент и деньги, и защитные маски достигли получателей.
Правительство выделило Италии и Испании помощь общей суммой в 200 000 евро на борьбу с коронавирусом. Как подтверждает Красный крест, каждая страна уже получила по 100 000 евро. Также Эстония выделила каждой стране защитные маски и дезинфицирующие средства.
Италия и Испания находятся в первой тройке стран по числу случаев заражения корновирусом и смертность там до сих пор растет.
Помимо Эстонии на просьбу о помощи Италии и Испании откликнулись многие союзники НАТО и государства-члены Европейского союза. Литва также планирует отправить помощь в Испанию: первый самолет отправится из Шауляя 21 апреля. Помощь будет доставлена с помощью испанских военных логистов, участвующих в противовоздушной обороне стран Балтии в Шяуляе. Чехия отправила в Италию и Испанию по 10 000 защитных костюмов. Дания отправила в Италию аппараты для искусственной вентиляции легких и полевой госпиталь. Люксембург пожертвовал Испании 1440 килограммов медицинского защитного материала. Германия отправила в Испанию несколько тонн медицинского оборудования, в том числе 5000 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, Германия доставляла из Италии военными самолетами пациентов в тяжелом состоянии на лечение в Германию. Турция пожертвовала Испании и Италии защитные и дезинфицирующие средства, в том числе 450 000 защитных масок. Польша отправила на помощь Италии 15 врачей, Албания — 30 врачей.
”В нынешнее трудное время мы должны выражать единство с теми странами, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса в Европе. Испания и Италия попросили о помощи у своих союзников. Эстония вместе с другими государствами-членами НАТО приняла решение предоставить им желаемую помощь”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
”Как Италия, так и Испания неоднократно доказывали свою солидарность и вносили вклад в безопасность альянса и нашего региона, как посредством участия здесь в боевых группах НАТО, противовоздушной обороне стран Балтии, так и деятельности находящегося в Таллинне Центра кибербезопасности. Поэтому вполне естественно, что в трудные для наших стран-союзников времена Эстония их поддерживает”, — сказал премьер-министр. Военнослужащие Италии и Испании постоянно присутствуют в нашем регионе.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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