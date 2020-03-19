Финансовая комиссия Рийгикогу обсудит меры по предотвращению кризиса

По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, помимо борьбы с коронавирусом также необходимо в срочном порядке составить пакет мер, направленных на смягчение общей ситуации с карантином.
”Коронавирус влияет на экономику. Сотрудники многих предприятий отправлены в принудительный отпуск. В худшем случае они лишаются работы. Риски, связанные с экономическим кризисом, распространяются на все общество. Поэтому сейчас — самое время для публичного сектора пересмотреть и свои расходы”, — сказал Кокк.
Он отметил, что в кризисной ситуации расходы следует пересмотреть. Сократив расходы, мы сможем высвободить дополнительные средства, которые направим на преодоление кризиса. ”Дополнительно усилить эффект также необходимо с помощью целенаправленных мер и инвестиций для стимулирования предпринимательской среды”, — сказал Кокк.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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