Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами проект закона о пенсионной реформе

Заместитель председателя финансовой комиссии Марис Лаури отметила, что действующую пенсионную систему нельзя ломать, переводя вторую ступень на добровольную основу. ”На опасность такого шага и возможный последующий ущерб указывает даже пояснительная записка к законопроекту, не говоря уже об анализах экспертов и Банка Эстонии”.

”Все указывает на то, что несмотря на пламенные речи, коалиция не планирует обсуждать законопроект по существу или выслушивать мнения критиков. Учитывая, что запланировано лишь одно обсуждение на пару часов с десятком приглашенных участников, сложно поверить обещаниям о доскональном обсуждении”, — сказала Лаури. По ее словам, коалиция четко хочет как можно быстрее завершить обсуждение законопроекта. В данном случае это лишь подтверждает, что у правительства отсутствуют аргументы и оно планирует силой принять проект в Рийгикогу.

Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о накопительных пенсиях и, в связи с этим, в другие законы (реформа обязательной накопительной пенсии) (108 SE) вносит изменения в регулирование второй ступени пенсионного страхования, благодаря которым люди получат новые возможности для накопления пенсий. Законопроект вносит следующие важные изменения: люди смогут самостоятельно решать, накапливать пенсию во второй ступени пенсионного страхования или нет, — как те, кто уже присоединились ко второй ступени на момент вступления поправок в силу, так и те, кто еще не успел; накапливать пенсию можно будет не только посредством пенсионных фондов, но и с помощью пенсионного инвестиционного счета; появится право на определенных условиях снять деньги с накопительного счета второй ступени до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый сможет самостоятельно решать, как использовать накопленные средства.

В случае принятия закона основная часть поправок вступит в силу в 2021 году. Для этого необходимо модернизировать ИТ-системы, связанные с управлением второй ступенью пенсионного страхования, а также провести другие подготовительные меры в 2020 году.

Открытое заседание в конференц-зале Рийгикогу начнется в 13:00.