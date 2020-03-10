Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами пресечение отмывания денег
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом.
На заседание приглашены заинтересованные группы. В производстве Рийгикогу находится законопроект, призванный установить в Эстонии международные стандарты и перенять директиву ЕС, что позволит эффективнее бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма в Эстонии.
Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что законопроект должен сделать Эстонию как можно менее удобной страной для сокрытия и отмывания полученных криминальным путем доходов. ”В борьбе с отмыванием денег мы должны сохранить стабильность и чистоту финансовой системы”, — сказал Кокк. Он пояснил, что законопроект перенимает пятую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В числе прочего это позволит Эстонии подготовить систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к международной оценке. Он подчеркнул, что законопроект должен обеспечить максимальную прозрачность экономической среды и четкость правил. ”Также важно не допустить, чтобы директива препятствовала развитию предпринимательства в Эстонии. На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда Финансовая инспекция настолько запугала банки, что они не хотят брать на себя ни единого риска”, — добавил Кокк.
По словам Кокка, необходимо сделать так, чтобы банки не начали принимать поспешные решения о закрытии счетов предприятий. Необдуманность подобных действий может нанести серьезный вред предпринимательству.
По словам члена финансовой комиссии Андреса Сутта, важно, чтобы Эстония и ее финансовый сектор по-прежнему вызывали доверие на международной арене. ”Запланированные в законопроекте меры по пресечению отмывания денег призваны выполнить именно эти цели. Также важно, чтобы установленные правила и применение закона не усложнили привычную экономическую деятельность клиентов банков. Важно, чтобы государство при применении закона уточнило свои ожидания и сотрудничало с участниками рынка в вопросах повышения эффективности использования данных государственных регистров. Также необходимо, чтобы государство поддерживало применение умных ИТ-решений в борьбе с отмыванием денег”, — сказал Сутт.
Законопроект создаст единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии; введет перечень лиц с государственными должностями; создаст механизм в коммерческом регистре для перечисления данных о реальных получателях прибыли. Также будут расширены полномочия Финансовой инспекции для проверки соблюдения банками международных финансовых мер. Помимо этого, более гибкими станут требования по удаленному удостоверению личности; будут расширены возможности по обмену данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.
Законопроект при перенятии директивы также учитывает стандарты Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), так как в следующем году система Эстонии по борьбе с отмыванием денег должна будет пройти оценку со стороны MONEYVAL (дочерней организации FATF). Оцениваться будет соблюдение международных стандартов FATF.
В ходе производства по инициированному правительством проекту закона о внесении изменений в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в другие законы (130 SE) планируется заслушать мнения финансового сектора и представителей предпринимателей. Таким образом комиссия надеется достичь разумного баланса при выполнении целей в борьбе с отмыванием денег.
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