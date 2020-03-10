Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами пресечение отмывания денег

На заседание приглашены заинтересованные группы. В производстве Рийгикогу находится законопроект, призванный установить в Эстонии международные стандарты и перенять директиву ЕС, что позволит эффективнее бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма в Эстонии.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что законопроект должен сделать Эстонию как можно менее удобной страной для сокрытия и отмывания полученных криминальным путем доходов. ”В борьбе с отмыванием денег мы должны сохранить стабильность и чистоту финансовой системы”, — сказал Кокк. Он пояснил, что законопроект перенимает пятую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В числе прочего это позволит Эстонии подготовить систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к международной оценке. Он подчеркнул, что законопроект должен обеспечить максимальную прозрачность экономической среды и четкость правил. ”Также важно не допустить, чтобы директива препятствовала развитию предпринимательства в Эстонии. На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда Финансовая инспекция настолько запугала банки, что они не хотят брать на себя ни единого риска”, — добавил Кокк.

По словам Кокка, необходимо сделать так, чтобы банки не начали принимать поспешные решения о закрытии счетов предприятий. Необдуманность подобных действий может нанести серьезный вред предпринимательству.