17.10.2019, 11:35

Финансовая комиссия инициировала изменение Закона о Банке Эстонии, чтобы не повторилась ситуация с Мартом Лааром


rus.delfi.ee
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Vilja Kiisleri intervjuu Mart Laariga
Vilja Kiisleri intervjuu Mart LaarigaFoto: Madis Veltman

Финансовая комиссия Рийгикогу решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии, призванный уточнить порядок назначения членов совета банка. Это решение – ответная мера деятельности председателя совета Банка Эстонии Марта Лаара, представленный совет которого недавно не был одобрен парламентом.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, необходимо внести уточнения в процесс формирования состава совета Банка Эстонии, требования к членам совета и в срок действия их полномочий.

”Законопроект призван уточнить, что помимо экспертов соответствующей области в совете должны быть представлены все партии, входящие в Рийгикогу”, — сказал Кокк. Он пояснил, что состав совета Банка Эстонии должен отражать его подотчетность парламенту. Поэтому будет уместным ввести в его состав представителей всех парламентских партий. Кокк добавил, что до сих пор эта договоренность действовала по умолчанию. Согласно поправкам, фракции Рийгикогу назначают своих представителей. Экспертов назначает председатель совета Банка Эстонии.

Согласно пояснениям заместителя председателя комиссии Марис Лаури, в законопроекте уточняется, что члены совета должны обладать достаточными для участия в работе совета знаниями и опытом. Член совета Банка Эстонии может назначаться не более чем на два срока подряд.

”Ограничение срока действия полномочий председателя и членов совета соответствует надлежащей практике управления. Это обеспечивает сменяемость членов совета, что позволяет вносить в организацию новые компетенции и содействовать ее развитию и управлению. Введение требования относительно необходимых для работы знаний и опыта — это элементарный принцип управления, действующий, например, в отношении котированных на бирже предприятий и других объединений, соблюдающих Кодекс корпоративного управления”, — сказала Лаури.

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