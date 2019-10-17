Финансовая комиссия инициировала изменение Закона о Банке Эстонии, чтобы не повторилась ситуация с Мартом Лааром

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, необходимо внести уточнения в процесс формирования состава совета Банка Эстонии, требования к членам совета и в срок действия их полномочий.

”Законопроект призван уточнить, что помимо экспертов соответствующей области в совете должны быть представлены все партии, входящие в Рийгикогу”, — сказал Кокк. Он пояснил, что состав совета Банка Эстонии должен отражать его подотчетность парламенту. Поэтому будет уместным ввести в его состав представителей всех парламентских партий. Кокк добавил, что до сих пор эта договоренность действовала по умолчанию. Согласно поправкам, фракции Рийгикогу назначают своих представителей. Экспертов назначает председатель совета Банка Эстонии.

Согласно пояснениям заместителя председателя комиссии Марис Лаури, в законопроекте уточняется, что члены совета должны обладать достаточными для участия в работе совета знаниями и опытом. Член совета Банка Эстонии может назначаться не более чем на два срока подряд.