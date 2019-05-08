Финансовая инспекция выдвигает идею: государство могло бы платить анонимным источникам!

В начале апреля на пресс-конференции руководитель ведомства Килвар Кессар и член правления Андре Нымм заявили о необходимости лучшей координации действий и системы защиты подобных анонимных источников информации. Помимо прочего, было сказано, что если на основании полученной от осведомителя информации какое-то кредитное учреждение выплатит штраф, то определенную часть этих денег можно было бы направить непосредственно этому источнику.

Отмечается, что с одной стороны это больше мотивировало бы кредитные учреждения соблюдать закон, а с другой — побуждать осведомителей сообщать о нарушениях властям. В Америке, например, источники получают 10-30% от назначенных штрафов. Плата применяется в случае, если штраф превышает миллион долларов. Рекордной стала сумма в 50 млн долларов, полученных двумя источниками. Третий источник в рамках того же дела получил более 33 млн долларов.