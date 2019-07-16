Financial Times: из-за EKRE имидж Эстонии как самой успешной страны постсовестского пространства оказался под угрозой

Издание пишет, что после создания весной этого года правительственной коалиции с EKRE либеральные политики страны — которые помогли стране достичь того, чего она достигла — опасаются, что это нанесет сильный удар по репутации страны и негативно скажется на отношениях с ЕС.

Эстония на протяжении долгого времени представлялась как успешное э-государство, где граждане могут при помощи одного только мобильного телефона в считанные минуты проголосовать на выборах или подать налоговую декларацию. Теперь же мировая пресса в своих заголовках ставит Эстонию в один ряд с такими странами как Польша и Венгрия. Странами, от которых прежняя политическая элита Эстонии пыталась держаться подальше.

Издание пишет, что, ”сформировав правительство с националистами”, Юри Ратас шокировал местных либералов. Отмечается, что после провозглашения коалиции ведущие фигуры EKRE постоянно находятся в орбите внимания общественности то в связи с жестами превосходства белой расы, то в связи с жесткими нападками на журналистов. Отличились они и в Брюсселе, когда Эстония присоединилась к Чехии, Венгрии и Польше, заблокировав план ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

”Это ужасно, — сказал изданию один из бывших дипломатов. — Мы были государством, у которого более 20 лет все было хорошо. Теперь же вектор дебатов в отношении ЕС поменялся. Они [EKRE] говорят, что ЕС отобрал нашу суверенность”.