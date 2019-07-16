16.07.2019, 12:30

Financial Times: из-за EKRE имидж Эстонии как самой успешной страны постсовестского пространства оказался под угрозой

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rus.delfi.ee
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Koalitsioonilepingu allkirjastamine
Koalitsioonilepingu allkirjastamineFoto: Madis Veltman

Имидж Эстонии как самой успешной страны постсовестского пространства после того, как в правительство вошла праворадикальная партия, оказался под угрозой, пишет Financial Times.

Издание пишет, что после создания весной этого года правительственной коалиции с EKRE либеральные политики страны — которые помогли стране достичь того, чего она достигла — опасаются, что это нанесет сильный удар по репутации страны и негативно скажется на отношениях с ЕС.

Эстония на протяжении долгого времени представлялась как успешное э-государство, где граждане могут при помощи одного только мобильного телефона в считанные минуты проголосовать на выборах или подать налоговую декларацию. Теперь же мировая пресса в своих заголовках ставит Эстонию в один ряд с такими странами как Польша и Венгрия. Странами, от которых прежняя политическая элита Эстонии пыталась держаться подальше.

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Издание пишет, что, ”сформировав правительство с националистами”, Юри Ратас шокировал местных либералов. Отмечается, что после провозглашения коалиции ведущие фигуры EKRE постоянно находятся в орбите внимания общественности то в связи с жестами превосходства белой расы, то в связи с жесткими нападками на журналистов. Отличились они и в Брюсселе, когда Эстония присоединилась к Чехии, Венгрии и Польше, заблокировав план ЕС по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

”Это ужасно, — сказал изданию один из бывших дипломатов. — Мы были государством, у которого более 20 лет все было хорошо. Теперь же вектор дебатов в отношении ЕС поменялся. Они [EKRE] говорят, что ЕС отобрал нашу суверенность”.

В мае министр финансов и руководитель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме признал в интервью Financial Times, что его партия имеет плохую репутацию. По словам политика, за этим стоит интенсивная идеологическая борьба как за будущее Эстонии, так и Европы. На вопрос, считает ли он себя расистом, Хельме ответил, что людей, которые отказались участвовать под давлением иммиграции в массовом самоубийстве своего народа, стали клеймить расистами. ”Если это и есть расизм, то большинство людей — расисты. То есть это слово не имеет никакого значения”, — сказал политик.

По словам директора Института внешней политики Кристи Райк, вопрос влияния EKRE получал непропорционально много внимания в правительстве, где министры партии составляют лишь одну треть от общего числа. По ее мнению, более существенное негативное влияние EKRE оказывает на политику ЕС. Так, министр финансов от EKRE грозился наложить вето на программу реформ Европейского стабилизационного механизма, хотя знал, что у него нет одобрения ни премьер-министра, ни других членов правительства.

”Сейчас еще рано говорить, насколько большой удар это нанесет репутации Эстонии. Отношение с Европой — это одна их тех сфер, на которую это может оказать влияние. Также мы уже видели, какие трудности испытывает это правительство при принятии решений”, — сказала она.

Министр обороны Юри Луйк также отметил, что присоединение EKRE к правительству существенно пошатнуло имидж.

По словам экспертов, особенно интересный поворот ситуация должна принять осенью, после отпусков, когда правительство приступит к обсуждению новых законов. ”Осенью начнется реальный тест новой коалиции — на что она вообще способна”, — говорит Райк.

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