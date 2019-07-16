Financial Times: из-за EKRE имидж Эстонии как самой успешной страны постсовестского пространства оказался под угрозой

В мае министр финансов и руководитель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме признал в интервью Financial Times, что его партия имеет плохую репутацию. По словам политика, за этим стоит интенсивная идеологическая борьба как за будущее Эстонии, так и Европы. На вопрос, считает ли он себя расистом, Хельме ответил, что людей, которые отказались участвовать под давлением иммиграции в массовом самоубийстве своего народа, стали клеймить расистами. ”Если это и есть расизм, то большинство людей — расисты. То есть это слово не имеет никакого значения”, — сказал политик.
По словам директора Института внешней политики Кристи Райк, вопрос влияния EKRE получал непропорционально много внимания в правительстве, где министры партии составляют лишь одну треть от общего числа. По ее мнению, более существенное негативное влияние EKRE оказывает на политику ЕС. Так, министр финансов от EKRE грозился наложить вето на программу реформ Европейского стабилизационного механизма, хотя знал, что у него нет одобрения ни премьер-министра, ни других членов правительства.
”Сейчас еще рано говорить, насколько большой удар это нанесет репутации Эстонии. Отношение с Европой — это одна их тех сфер, на которую это может оказать влияние. Также мы уже видели, какие трудности испытывает это правительство при принятии решений”, — сказала она.
Министр обороны Юри Луйк также отметил, что присоединение EKRE к правительству существенно пошатнуло имидж.
По словам экспертов, особенно интересный поворот ситуация должна принять осенью, после отпусков, когда правительство приступит к обсуждению новых законов. ”Осенью начнется реальный тест новой коалиции — на что она вообще способна”, — говорит Райк.
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