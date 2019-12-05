05.12.2019, 20:20

Финальный аккорд празднования ЭР100: в фокусе 100-я годовщина Тартуского мирного договора

 (1)
EST 2
President Kersti Kaljulaidi vastuvõtt Kadriorus
President Kersti Kaljulaidi vastuvõtt Kadriorus Foto: Karin Kaljuläte

В качестве финального аккорда празднования столетия Эстонской Республики по всей Эстонии будет отмечаться 100-я годовщина Тартуского мирного договора. Мероприятия начнутся 3 января со Дня памяти участников Освободительной войны, когда по всей Эстонии на протяжении 100 секунд будут звонить церковные колокола, а также пройдут церемонии поминовения в памятных местах Освободительной войны.

”Народ Эстонии уже два с половиной года празднует сотую годовщину своей страны, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. — Независимость началась с обретения автономии, которая вылилась в международное признание созданной Эстонской Республики, путь к которому открыл Тартуский мирный договор. Поэтому-то финальный аккорд празднований и фокусируется на 100-й годовщине Тартуского перемирия”.

Мероприятия в честь 100-й годовщины Тартуского мира стартуют 3 января, когда исполнится сто лет со дня прекращения огня между войсками Эстонской Республики и Советской России. ”По этому случаю День памяти участников Освободительной войны будет праздноваться более масштабно, чем обычно. В 10:30 состоится общенациональная минута молчания, в течение 100 секунд будут звонить колокола церквей”, — рассказал Тоомас Кихо.

В январе будут проходить выставки, концерты, презентации книг и монет, дискуссионные собрания и мемориальные мероприятия. ”Точка мероприятиям и всей программе ЭР100 будет поставлена 2 февраля в 00:45, когда на Ратушной площади в Тарту будет отмечен тот самый момент заключения мирного договора ровно сто лет назад”, — добавил Кихо.

Организацией мероприятий в честь 100-й годовщины Тартуского мира занимаются организационная команда ЭР100, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Тартуская городская управа, Гимназия Яана Поска, Тартуский городской музей, Национальный архив, Силы обороны, Кайтселийт, Эстонский военный музей, Эстонское общество мужской песни, Eesti Pank, Eesti Post, Совет церквей Эстонии и Концертный дом ”Ванемуйне”.

100-й день рождения Эстонской Республики празднуется с апреля 2017 года по февраль 2020-го, когда исполнится 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонской Республикой и Советской Россией.

Читайте также: