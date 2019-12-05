Финальный аккорд празднования ЭР100: в фокусе 100-я годовщина Тартуского мирного договора

”Народ Эстонии уже два с половиной года празднует сотую годовщину своей страны, — сказал председатель руководящей группы ЭР100 Тоомас Кихо. — Независимость началась с обретения автономии, которая вылилась в международное признание созданной Эстонской Республики, путь к которому открыл Тартуский мирный договор. Поэтому-то финальный аккорд празднований и фокусируется на 100-й годовщине Тартуского перемирия”.

Мероприятия в честь 100-й годовщины Тартуского мира стартуют 3 января, когда исполнится сто лет со дня прекращения огня между войсками Эстонской Республики и Советской России. ”По этому случаю День памяти участников Освободительной войны будет праздноваться более масштабно, чем обычно. В 10:30 состоится общенациональная минута молчания, в течение 100 секунд будут звонить колокола церквей”, — рассказал Тоомас Кихо.