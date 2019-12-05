Финальный аккорд празднования ЭР100: в фокусе 100-я годовщина Тартуского мирного договора(3)
В качестве финального аккорда празднования столетия Эстонской Республики по всей Эстонии будет отмечаться 100-я годовщина Тартуского мирного договора. Мероприятия начнутся 3 января со Дня памяти участников Освободительной войны, когда по всей Эстонии на протяжении 100 секунд будут звонить церковные колокола, а также пройдут церемонии поминовения в памятных местах Освободительной войны.
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