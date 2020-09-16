Фильм эстонского режиссера выиграл "Оскар" в категории студенческих фильмов
Фильм ученика Балтийской школы кино и медиа Германа Голуба "Мои дорогие трупы" завоевал в США "Оскар" среди студенческих фильмов.
Фильм ученика Балтийской школы кино и медиа Германа Голуба "Мои дорогие трупы" завоевал в США "Оскар" среди студенческих фильмов.
Всего на награду претендовали 1474 фильма. В категории международного игрового кино победили три фильма, кто занял какое место будет известно 21 октября.
Фильм "Мои дорогие трупы" рассказывает о парне из деревни, который внезапно остается без крыши над головой и вынужден ухаживать за своей больной матерью, пишет rus.err.ee. Чтобы заработать, он устраивается на работу перевозчиком трупов. "Это не автобиография, но мне приходилось выполнять такую работу", — сообщил режиссер.
Эстония получает "Студенчесикй Оскар" уже второй раз: в 2010 году награды был удостоен фильм Танеля Тоома "Исповедь".
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