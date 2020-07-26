Фигурант дела Сависаара ходатайствует в Госсуде об оправдании

Кассационная жалоба адвокатов Кунмана поступила в Госсуд 22 июля. По состоянию на 26 июля высший судебный орган не занял по ней позицию.

Ранее было известно, что кассационные жалобы на решение Таллиннского окружного суда также представили защитник депутата Рийгикогу Калева Калло и прокурор Таави Перн.

Харьюский уездный суд 14 января установил, что вина Калло в подстрекательстве к получению взятки, содействии получению взятки и посредничестве в ее получении доказана. В качестве наказания он получил полтора года тюрьмы условно.

Бизнесмена Велло Кунмана, которого Харьюский уездный суд оправдал, апелляционный суд признал виновным в даче взятки. За это деяние его наказали штрафом в размере 15 000 евро.

Недовольство этой частью приговора выразил ведущий госпрокурор Таави Перн, также представивший кассацию в Госсуд.

Сам Эдгар Сависаар в конце 2018 года был освобожден Государственным судом от уголовного преследования по состоянию здоровья.